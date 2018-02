Blaine High School first semester honor roll

Blaine High School just announced its first semester honor roll.

Students with 4.0 GPA

Seniors: Hawraa Al Rabey, Elijah Aosved, Daizy Dehnke, Josie Deming, Maria Gobbato, Jamie Good, Elaine Kim, Nickolas Pitcher, Quila Welch, Ethan Wilkett

Juniors: Alexandra Hao, Jaelin Madden-Ford, Katherine Morris, Shubh Walia, Jevan Wilskey

Sophomores: Ingrid Aosved, Marni Aosved, Samantha Boczek, Colby Bosman, Dylan Burnett, Olivia Bushman, Savannah Camba, Aliza Coffey, Taylyn DePauw, Dakota George, Jocelyn Hicks, Supreet Jhutty, Rachel Johnson, Richard Monnik, Emma Nash, Kiki Norwich, Derek Porter, Hayley Rea, Kirsten Schoen, Andrea St. Martin, Charles Streeter, Jillian Templeton, Sydney Thrall, Megan Tran, Tessa Velasquez, Elijah Yost

Freshmen: Nikki Apeles, Benjamin Arps, Bailey Bleazard, Kayla Cunningham, Edison Hao, William McKinney, Tommy Olinger-Stirrat, Justin Saunders, Emma Shelton, Jerusalem Sintayehu

Students with 3.5 – 3.999

Seniors: Mohammed Al Rabey, Georgianna Andrews, Caitlin Butters, Kyle Diamond, Alieu Diaw, Chase DuBois, Cameron Ellis, Jaime Hood, Dalton Jensen, Tessa Kelly Rylie Krout, Liam Lyons, Patrick Monogue, Kevin Nolasco, Anthony Persse, Abigail Pritchett, Georgia Rea, Porter Schmidt, Madison Senger, Michaela Trent, Kyle V’Dovec, Emily Wadden

Juniors: Rebecca Andrews, Samantha Avena, Conner Bolick, Jacob Chavira, George Cheatham, Carson Cortez, Ashley Dickerson, Sydney Feenstra, Madisyn Hurley, Mikayla Johnson, Daniel Langley, David Lazenby, Lam Le, Beatrice Malfer, Allison McPhail, Debbie Norris, Janiki Patel, Layla Russell, Timothy Schrader, Corwin Simpson, Britni Turpin, William VanRooyen, Riley Weinkauf

Sophomores: Jessica Adams, Sara Allen-Beatty, Hannah Amrani, Drake Anderson, Maya Ball, Natalia Barrios, Cayla Bullard, Oscar Caridad, Landon Chase, Zane Coffey, Aira Ferrer, Thaiyron Foeung, Destiny Franks, Sebastien-Thomas Fredericks, Leo Good, Rachel Heinzer, Wyatt Irwin, Payton Ives, Zachary Johnson, Logan Klander, Alyssa Lambe, Mackenzie Lehnert, Alaina Lovrich, Mackenzie Monogue, Emma Mulryan, Evan Potter, Daniella Rosales, Charles Ryan, Christine Samonte, Renee Scheib, Aiden Simpson, Annika Soderberg